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РБК: куратор дела экс-главы Сахалина Игорь Стрючков перешел из ФСБ в Промсвязьбанк

Генерал-майор Игорь Стручков, экс-руководитель управления ФСБ по Сахалинской области и по Приморскому краю, перешел на работу в Промсвязьбанк, сообщил РБК со ссылкой на источники. Точная должность господина Стручкова неизвестна. По словам источников, он занимает руководящую позицию.

РБК направил запрос в пресс-службу Промсвязьбанка, однако там изданию не ответили.

Промсвязьбанк принадлежит правительству и специализируется на работе с оборонно-промышленным комплексом. Его руководство засекречено. Банком руководит Петр Фрадков, сын экс-премьера и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

По информации «Ъ», Игорь Стручков курировал дело экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина. Дело против чиновника возбудили в 2013 году после визита на Сахалин президента России Владимира Путина, когда ему сообщили о проблемах при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Во время обысков у Александра Хорошавина нашли около 1 млрд руб. в различных валютах. В 2018 году ему назначили 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб. за получение взяток и отмывание денег. В 2022 году Хорошавина приговорили еще к 13 годам колонии по 17 эпизодам взяток и двум покушениям на их получение.

Согласно официальной биографии, Игорь Стручков работал в сфере государственной безопасности с 1991 года. В 2011 году он стал главой управления ФСБ по Еврейской автономной области, в 2012 — по Сахалинской области, в 2015 — по Приморскому краю. В 2019 году господин Стручков уволился с этого поста, о его дальнейшей карьере не сообщалось.

О деле Александра Хорошавина — в материале «Ъ» «Губернатора сдали за генерала ФСБ».

Олеся Павленко

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