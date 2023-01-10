Байден пригласил Лулу да Силву посетить Вашингтон в начале февраля

Президенты США и Бразилии Джо Байден и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Господин Байден осудил недавние беспорядки в столице Бразилии и пригласил своего бразильского коллегу посетить Вашингтон в начале февраля. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Лула да Силва принял его приглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado, Reuters Фото: Adriano Machado, Reuters

В ходе телефонного разговора американский президент заявил о «непоколебимой поддержке Соединенными Штатами бразильской демократии и свободного волеизъявления бразильского народа». Джо Байден осудил насилие и нападение на «демократические институты и мирную передачу власти».

Два лидера также обязались тесно сотрудничать по вопросам, стоящим перед США и Бразилией, включая изменение климата, экономическое развитие, мир и безопасность.

Ранее в Госдепе США сообщили, что Вашингтон рассмотрит любую просьбу бразильских властей на оказание помощи в расследовании беспорядков. Однако пока таких запросов не поступало.

8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару организовали протесты в Бразилиа. Они штурмом взяли здания госвласти и устроили в них погромы. Демонстранты выразили несогласие с официальными итогами второго тура президентских выборов, по результатам которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. В ходе беспорядков было задержано, по разным данным, от 200 до 400 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Фотогалерея Протесты в Бразилии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября Фото: Reuters / Ueslei Marcelino 8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото) Фото: Eraldo Peres / AP Протестующие штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Штурм рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующий с национальным флагом Бразилии Фото: Reuters Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту Фото: Reuters / Adriano Machado Силовики возле президентской резиденции Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Полицейские машины после столкновения с протестующими Фото: Reuters / Antonio Cascio Силовики наводят порядок возле здания Конгресса Фото: Reuters / Adriano Machado Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстранты штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Силовики во время столкновения с протестующими Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстрант пытается потушить газовую шашку Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу Фото: Eraldo Peres / AP Силовики во время протестов в Бразилиа Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Следующая фотография 1 / 20 Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября Фото: Reuters / Ueslei Marcelino 8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото) Фото: Eraldo Peres / AP Протестующие штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Штурм рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующий с национальным флагом Бразилии Фото: Reuters Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту Фото: Reuters / Adriano Machado Силовики возле президентской резиденции Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Полицейские машины после столкновения с протестующими Фото: Reuters / Antonio Cascio Силовики наводят порядок возле здания Конгресса Фото: Reuters / Adriano Machado Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстранты штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Силовики во время столкновения с протестующими Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстрант пытается потушить газовую шашку Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу Фото: Eraldo Peres / AP Силовики во время протестов в Бразилиа Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Смотреть

Дарья Эрозбек