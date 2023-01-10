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Коммерсантъ FM
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Байден пригласил Лулу да Силву посетить Вашингтон в начале февраля

Президенты США и Бразилии Джо Байден и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Господин Байден осудил недавние беспорядки в столице Бразилии и пригласил своего бразильского коллегу посетить Вашингтон в начале февраля. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Лула да Силва принял его приглашение.

Фото: Adriano Machado, Reuters

Фото: Adriano Machado, Reuters

В ходе телефонного разговора американский президент заявил о «непоколебимой поддержке Соединенными Штатами бразильской демократии и свободного волеизъявления бразильского народа». Джо Байден осудил насилие и нападение на «демократические институты и мирную передачу власти».

Два лидера также обязались тесно сотрудничать по вопросам, стоящим перед США и Бразилией, включая изменение климата, экономическое развитие, мир и безопасность.

Ранее в Госдепе США сообщили, что Вашингтон рассмотрит любую просьбу бразильских властей на оказание помощи в расследовании беспорядков. Однако пока таких запросов не поступало.

8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару организовали протесты в Бразилиа. Они штурмом взяли здания госвласти и устроили в них погромы. Демонстранты выразили несогласие с официальными итогами второго тура президентских выборов, по результатам которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. В ходе беспорядков было задержано, по разным данным, от 200 до 400 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Фотогалерея

Протесты в Бразилии

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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Дарья Эрозбек

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