Байден пригласил Лулу да Силву посетить Вашингтон в начале февраля

Президенты США и Бразилии Джо Байден и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор. Господин Байден осудил недавние беспорядки в столице Бразилии и пригласил своего бразильского коллегу посетить Вашингтон в начале февраля. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Лула да Силва принял его приглашение.
Фото: Adriano Machado, Reuters
В ходе телефонного разговора американский президент заявил о «непоколебимой поддержке Соединенными Штатами бразильской демократии и свободного волеизъявления бразильского народа». Джо Байден осудил насилие и нападение на «демократические институты и мирную передачу власти».
Два лидера также обязались тесно сотрудничать по вопросам, стоящим перед США и Бразилией, включая изменение климата, экономическое развитие, мир и безопасность.
Ранее в Госдепе США сообщили, что Вашингтон рассмотрит любую просьбу бразильских властей на оказание помощи в расследовании беспорядков. Однако пока таких запросов не поступало.
8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару организовали протесты в Бразилиа. Они штурмом взяли здания госвласти и устроили в них погромы. Демонстранты выразили несогласие с официальными итогами второго тура президентских выборов, по результатам которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. В ходе беспорядков было задержано, по разным данным, от 200 до 400 человек.
Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».