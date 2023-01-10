США пригрозили задействовать все полномочия, чтобы помешать военным поставкам между Россией и Ираном

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон сделает все, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству России и Ирана. По его словам, американские власти «намерены принять меры с тем, чтобы нарушить» военные поставки между двумя странами.

На брифинге господин Прайс заявил, что Иран — важнейший поставщик необходимой военной помощи для России. По его словам, в ответ Москва также начала вооружать своего восточного партнера.

«Так что мы рассматриваем все соответствующие инструменты, все полномочия, все существующие подходящие законы, чтобы призвать к ответу тех, кто несет ответственность за это»,— сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США (перевод по ТАСС).

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, России. В ноябре The Washington Post писала, что Москва и Тегеран согласовали производство сотен БПЛА на российской территории. МИД РФ это отрицал. Иранская сторона признавала, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили до начала военной операции на Украине.

Дарья Эрозбек