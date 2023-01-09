Капитан сборной Франции Уго Льорис объявил об уходе из национальной команды

Капитан и вратарь сборной Франции, игрок английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» 36-летний Уго Льорис объявил об уходе из национальной команды. Об этом он сообщил в интервью французскому спортивному изданию L'Equipe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уго Льорис

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Уго Льорис

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Льорис — чемпион мира 2018 года, занял с командой 2-е место на ЧМ в Катаре. Также завоевал серебро чемпионата Европы-2016. Рекордсмен сборной Франции по количеству проведенных матчей с 10 декабря 2022 года.

«Наступает время, когда вы должны знать, как передать бразды правления. Я всегда говорил снова и снова, что сборная Франции никому не принадлежит и мы все должны убедиться, что это так, в первую очередь я»,— заявил Уго Льорис (перевод по Reuters). «Я думаю, что команда готова идти дальше. Есть также вратарь, который готов (Майк Меньян.— "Ъ")»,— добавил футболист.

Решение Льориса, как сообщает AFP, было принято после того, как тренер Дидье Дешам, возглавляющий команду с 2012 года, подписал новый контракт, чтобы остаться на этой должности до чемпионата мира 2026 года в Северной Америке.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «"Аргентина блистала в Катаре"».

Мария Федотова