«Аргентина блистала в Катаре»

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финале аргентинцы обыграли команду Франции в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительных таймах команды также обменялись забитыми мячами. В серии пенальти французы смогли отличиться только дважды, и Кубок мира поднимали над головой игроки Аргентины вместе Лионелем Месси, которого признали лучшим на турнире. За развитием событий в Катаре следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Все началось быстро и неожиданно. Аргентина, которую вел Лионель Месси, пошла вперед. И когда к 36-й минуте счет стал 2:0 в пользу латиноамериканской команды, а Франция выглядела совершенно беспомощной, казалось, что мы увидим очередной скучный матч, который запомнится лишь результатом. Даже после ходов Дидье Дешама, который в конце первого тайма поменял сразу двух игроков атаки, в преображение трехцветных как-то не верилось.Коэффициент на победу Франции в «Лиге ставок» в этот момент вырос до 35.

Все перевернулось незадолго до финального свитка. Главная французская звезда Килиан Мбаппе сначала реализовал пенальти, а потом сравнял счет. Причем для этого нападающему потребовалась около двух минут. Дальше пошел такой футбол, от которого сошли с ума абсолютно все поклонники этой великой игры. Представьте, после того как встреча перетекла в дополнительное время, Месси забивает вновь и оформляет дубль, Мбаппе также отвечает голом и записывает на свой счет хет-трик. В итоге счет сравнялся (3:3). В серии пенальти также оба забили, а вот потом французы ошиблись дважды. И вот он исторический момент, когда сборная Аргентины с Лионелем Месси становится чемпионом мира.

Дальше было красочное награждение, радостное безумие аргентинских болельщиков, разочарование французов и, конечно, слезы счастья на глазах всех, кто переживал за гениального игрока. А Месси поцеловав Кубок мира, нес его к своей команде, качая словно ребенка. После всего, что произошло, Месси встал в один ряд с легендарными игроками, лучшими во все времена, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Пеле, Марадона, Месси — это великие. И он равный среди равных, среди первых. Вот эта тройка выдающихся будет определять представление многие годы».

Что касается сборной Франции, то, несмотря на поражение, эта команда по-прежнему будет одним из фаворитов на предстоящих больших турнирах, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «В сборной Франции огромное количество молодых футболистов сейчас. Да, есть два-четыре футболиста, которые вряд ли уже сыграют в следующем розыгрыше. Но если мы берем всю среднюю линию, линию защиты, там команда на долгие годы. И я думаю, она будет более сильной. А будет ли это Дешам, Зидан или какой-либо другой тренер, время покажет».

Но это все прекрасное завтра, а в ближайшие дни мы наверняка будем подводить итоги этого удивительного чемпионата мира. Стоит сказать, что нашлись люди, которые во время турнира смогли выиграть очень серьезны деньги. Один из клиентов букмекерской компании «Лига ставок» заключил пари на точный счет в двух полуфиналах и поставил на это 3 млн руб. Выигрыш составил 9 млн. Также ставка в 1 млн руб. на победу сборных Аргентины и Нидерландов в 1/8 финала позволила клиенту «Лиги ставок» заработать 5,7 млн руб.

Неудачи, конечно, тоже были, ведь этот чемпионат оказался одним из самых непредсказуемых в XXI веке. И как болельщики со стажем до сих пор вспоминают фееричный мундиаль в Мексике в далеком 1986, где Аргентину привел к победе Марадона, так и нынешние поклонники футбола, уверен, не смогут забыть Катар, где вновь блистала Аргентина, а главной звездой стал Лионель Месси.