Мобилизованного из Сухого Лога вернули из украинского плена

Министерство обороны вернуло из плена 60 российских военнослужащих, среди них мобилизованный из Сухого Лога (Свердловская область), сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Как отметили в Минобороны, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из украинского плена уже удалось вернуть четырех мобилизованных из Свердловской области. Максим Иванов отмечал, что работа по этому направлению продолжается. За последние несколько недель Россия и Украина провели несколько обменов пленными.

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Диана Сунагатуллина