Минобороны предложило с октября повысить оклад военным и силовикам на 10,5%

Минобороны России готовит проект постановления правительства, согласно которому будет повышен денежный оклад военнослужащих и сотрудников силовых органов. В случае принятия документа, повышение произойдет с 1 октября 2023 года. Предложение представлено на портале проектов нормативных актов.

«Подготовка проекта постановления правительства РФ, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 года в размере 1,105 раза»,— следует из комментария, размещенного на портале. Соисполнителями являются, в том числе, МВД, ФСБ, ФСИН, СВР, СКР, ГП и Росгвардия.

С 1 октября 2022 года силовикам была назначена новая ежемесячная надбавка. Она рассчитывается в процентном отношении к денежному довольствию с тенденцией к увеличению через год:

5% — с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года;

10% — с 1 октября 2023 года.

Ранее правительство утвердило повышение месячных окладов сотрудников МВД, у которых денежное довольствие складывается из оклада по воинскому званию и оклада по занимаемой должности — тогда у полицейских, сотрудников системы ФСИН, таможенников ежемесячные доходы выросли на 4%.

Мария Федотова