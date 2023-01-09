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В Екатеринбурге из-за аномальных холодов отменили междугородние рейсы

Из-за аномально холодной погоды в понедельник 9 января был отменен автобусный рейс из Екатеринбурга до Костаная (Казахстан) и обратно, проходящий через Челябинск. Информация об этом размещена на сайте челябинского автовокзала.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сайте «Северного» автовокзала Екатеринбурга указано, что сегодня отменены рейсы в Заречный, Первоуральск, Сагру, Тюмень, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск, Нижнюю Салду, Сухой Лог, Алапаевск, Ревду, Асбест, Лобву, Динас, Порошину, Верхнюю Салду. Причина отмены не указана.

Напомним, аномальные морозы до -37 градусов продлятся в Свердловской области до 10 января включительно.

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