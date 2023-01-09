Басманный суд отказал следствию в заочном аресте Петра Верзилова

Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) по делу о неуведомлении о канадском паспорте. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Верзилов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Петр Верзилов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает «Медиазона», во время заседания судья Наталья Дударь мотивировала отказ в аресте тем, что преступление, предусмотренное статьей 330.2 УК РФ (неуведомление о другом гражданстве), небольшой тяжести, и оно не подразумевает арест. Как сказала судья, исключительных обстоятельств для ареста Петра Верзилова нет.

По информации «Ъ», причиной отказа в аресте стали ошибки в документах, допущенных следствием. В будущем следователи планируют снова подать ходатайство о заочном аресте Петра Верзилова.

В 2020 году против Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ). По этому делу он находится под подпиской о невыезде. В конце декабря следствие попросило заочно арестовать господина Верзилова. По версии следователей, он скрывается на территории Ватикана и Италии. 9 января Петра Верзилова объявили в международный розыск.

Олеся Павленко