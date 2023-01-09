Потепление в Свердловской области начнется после 10 января

Морозы в Свердловской области продлятся до 10 января, после чего начнется резкое потепление. Как рассказала «Ъ-Урал» главный синоптик региона Галина Шепоренко, уже во вторую половину недели температура воздуха днем будет от -8 до -13 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, на прошлой неделе в Свердловскую область пришли аномальные морозы. 9 и 10 января в регионе ожидается похолодание до -37 градусов. Из-за этого в школах ввели дистанционное обучение, а также было отменено несколько междугородних автобусных рейсов.

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