Мэрия Екатеринбурга не стала вводить дистант в школах из-за аномальных морозов

Несмотря на аномальное похолодание до -30 градусов и рекомендации Министерства образования Свердловской области, в школах Екатеринбурга не стали вводить дистанционное обучение на период морозов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Впрочем, власти разрешили по собственному желанию не посещать школу, если температура опустится:

До -28 градусов без ветра или до -25 градусов с ветром не менее 4 м/с (1-4 класс);

До -30 градусов без ветра или до -28 градусов с ветром скоростью не менее 4 4 м/с (5-9 класс);

До -32 градусов без ветра или до -30 градусов с ветром скоростью не менее 4 м/с (10-11 класс).

В случае, если в класс придут не более 20% учеников, то новый материал изучаться не будет, а будет повторен ранее пройденный.

При этом в других городах Свердловской области дистант из-за морозов все же ввели: в Невьянске, Новоуральске, Заречном, Рефтинском, Верхней Салде и Ревде.

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