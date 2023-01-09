Toyota показала «спортивный» пикап Hilux GR Sport

Компания Toyota представила «спортивный» вариант пикапа Hilux GR Sport, созданный австралийским подразделением автопроизводителя.

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Модель получила переработанную подвеску с новыми рычагами, пружинами и амортизаторами, расширенную колею и увеличенный дорожный просвет. На задней оси появились дисковые тормоза.

Версия GR Sport оснащается форсированным до мощности 224 л.с. 2,8-литровым турбодизельным двигателем, который сочетается с перенастроенной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Визуально новинка, доступная только с двухрядной кабиной, отличается новым обвесом, 17-дюймовыми колесами, дополнительной защитой днища и шильдиками на кузове. Логотипы спецверсии также появились в салоне, который получил красные ремни безопасности, металлические накладки на педали и другие аксессуары.

Продажи Toyota Hilux GR Sport в Австралии начнутся весной 2023 года. Стоимость пикапа не названа.

Максим Вершинин