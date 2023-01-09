Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Toyota показала «спортивный» пикап Hilux GR Sport

Компания Toyota представила «спортивный» вариант пикапа Hilux GR Sport, созданный австралийским подразделением автопроизводителя.

Предыдущая фотография
Toyota Hilux GR Sport

Toyota Hilux GR Sport

Фото: Toyota

Toyota Hilux GR Sport

Toyota Hilux GR Sport

Фото: Toyota

Toyota Hilux GR Sport

Toyota Hilux GR Sport

Фото: Toyota

Следующая фотография
1 / 3

Toyota Hilux GR Sport

Фото: Toyota

Toyota Hilux GR Sport

Фото: Toyota

Toyota Hilux GR Sport

Фото: Toyota

Модель получила переработанную подвеску с новыми рычагами, пружинами и амортизаторами, расширенную колею и увеличенный дорожный просвет. На задней оси появились дисковые тормоза.

Версия GR Sport оснащается форсированным до мощности 224 л.с. 2,8-литровым турбодизельным двигателем, который сочетается с перенастроенной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Визуально новинка, доступная только с двухрядной кабиной, отличается новым обвесом, 17-дюймовыми колесами, дополнительной защитой днища и шильдиками на кузове. Логотипы спецверсии также появились в салоне, который получил красные ремни безопасности, металлические накладки на педали и другие аксессуары.

Продажи Toyota Hilux GR Sport в Австралии начнутся весной 2023 года. Стоимость пикапа не названа.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...