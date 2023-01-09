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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге из-за аномальных морозов отменили междугородние автобусные рейсы

Из-за аномальных холодов до –37°С в Екатеринбурге отменили междугородние автобусные рейсы. Так, сегодня, 9 января, не состоялся рейс из уральской столицы до Костаная (Казахстан), который проходит через Челябинскую область, сообщили на сайте челябинского автовокзала.

Также были отменены еще 27 рейсов из Екатеринбурга в другие города, в том числе в Заречный, Первоуральск, Сагру, Тюмень, Новоуральск, Нижний Тагил, Североуральск. Информация об этом размещена на сайте «Северного автовокзала», однако причина отмены не указана

Помимо этого в Екатеринбурге из-за морозов школьникам разрешили не посещать занятия. Учебные заведения продолжают работать в обычном формате, однако за родителями остается право не отводить детей в школу. Ранее министерство образования Свердловской области рекомендовало директорам школ рассмотреть возможность организовать дистанционное обучение из-за низких температур. Однако в мэрии Екатеринбурга приняли решение не вводить дистант.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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