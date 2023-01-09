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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Путин может встретиться с руководством Госдумы в начале февраля

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы может состояться в начале февраля. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в Госдуме.

Точную дату источник не назвал. По его словам, официально она может быть анонсирована за неделю до встречи.

3 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что встреча главы государства и руководства Госдумы готовится. Он также подчеркнул, что лидеры фракций готовы обсудить все проблемы. В тот же день в Кремле заверили, что о сроках мероприятия предупредят своевременно. Последний раз подобная встреча проходила 7 июля 2022 года в Екатерининском зале Кремля.

Лусине Баласян

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