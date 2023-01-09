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Коммерсантъ FM
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Авиаперевозки по России выросли за новогодние праздники на 11%

С 1 по 8 января российские авиакомпании перевезли более 2,26 млн пассажиров. Объемы перевозок за этот период выросли на 11,3% в годовом выражении. Самыми популярными направлениями в период новогодних праздников стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве добавили, что в регионах России были сложные метеоусловия во время новогодних праздников. Из-за этого авиакомпании и аэропорты привлекли к работе дополнительный персонал.

«На фоне сложных метеоусловий в новогодний период российские авиакомпании и аэропорты продемонстрировали устойчивость работы отечественного воздушного транспорта, увеличив объемы авиаперевозок и обеспечив безопасную перевозку пассажиров»,— сказал глава Росавиации Александр Нерадько.

В декабре правительство продлило субсидии российским авиаперевозчикам на 2023 год. В бюджете на эти цели выделено 25 млрд руб.— в четыре раза меньше, чем в 2022 году. По информации «Ъ», вопрос выделения дополнительных средств пока не снят с повестки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авиакомпаниям поставят четвертинку».

Олеся Павленко

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