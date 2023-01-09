Рождество 7 января отметили 35 тысяч свердловчан

В Свердловской области празднование Рождества Христова 7 января было проведено в 63 населенных пунктах с общим количеством участников более 35 тыс. человек, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, полиция не допустила ЧП в местах традиционных гуляний, на территориях ледовых городков и религиозных объектов во все новогодние праздники.

Праздничные богослужения 7 января прошли в 175 храмах и церквях. На охрану общественного порядка были задействованы около 1 тыс. сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, членов ДНД, казаков и частных охранных объединений. «На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил и средств, но, к счастью, применять его не потребовалось»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, накануне праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, полиция Свердловской области взяла под охрану 512 религиозных объектов. Главное рождественское богослужение Екатеринбурга, которое посетил глава города Алексей Орлов, состоялось в ночь на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе.

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Диана Сунагатуллина