Европа может потерять самостоятельный доступ к космосу

Если Европа не проведет радикальную реформу в области развития услуг по запуску спутников, то она может потерять независимый доступ к космосу. Об этом заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

«Европа должна восстановить конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сегодня у нас нет»,— сказал господин Ашбахер в разговоре с Financial Times. По его мнению, для сохранения конкурентоспособности региона в космической отрасли необходимо использовать рыночный подход.

Йозеф Ашбахер считает, что европейские власти должны разрешить частным компаниям решать, где и как строить пусковые системы. Он также добавил, что ЕКА стоит провести реформу в стиле NASA, при которой агентство будет закупать определенные услуги, а не управлять разработкой систем для их дальнейшей продажи частным компаниям.

«Мы столкнулись с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но растрачивать кризис еще хуже. Сейчас самое время по-настоящему взглянуть на то, как мы хотим создать систему запуска в будущем»,— дополнил он.

В декабре европейская компания Arianespace сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя Vega-C. Ракета потерпела аварию из-за сбоя в двигателе. Ожидалось, что Vega-C выведет на орбиту два спутника наблюдения Земли с высоким разрешением.

Олеся Павленко