Европейская ракета Vega-C потерпела аварию из-за сбоя

Arianespace сообщила о неудачном запуске европейской ракеты-носителя Vega-C. Ракета потерпела аварию из-за сбоя в двигателе. Что конкретно случилось, пока неизвестно.

Запуск был осуществлен сегодня, 21 декабря, с космодрома Куру во Французской Гвиане. «Примерно через 2 минуты 27 секунд после старта в (двигателе) Zefiro 40 произошла аномалия, что положило конец миссии Vega C. Сейчас проводится анализ данных для определения причин сбоя»,— сообщила компания в Twitter.

Предполагалось, что Vega-C выведет на орбиту два спутника наблюдения Земли с высоким разрешением — Pleiades Neo 5 и 6. Аппараты были созданы авиастроительной компанией Airbus.

Ракета-носитель Vega-C — 34,8 м в длину и весит почти 210 тонн. Она способна разместить на полярной орбите высотой 700 км груз массой около 2200 кг. В бюджете Европейского космического агентства на ближайшие три года заложено €2,8 млрд на работу над ракетами-носителями Vega-C и Ariane-6.

Лаура Кеффер