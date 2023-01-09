Американские эксперты считают, что Китай вряд ли победит в случае военного конфликта с Тайванем

Если Китай вторгнется на Тайвань в 2026 году, это приведет к тысячам жертв среди военных, но Пекину вряд ли удастся одержать победу. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), который провел масштабную симуляцию военного конфликта, передает CNN со ссылкой на копию документа.

Отчет получил название «Первая битва следующей войны». CSIS провела симуляцию 24 раза, чтобы ответить на два основных вопроса: станет ли вторжение Китая успешным и какие будут у него последствия. Эксперты пришли к выводу, что потери со всех сторон будут «огромными». Ожидается, что в большинстве сценариев ВМС США потеряют два авианосца, от 10 до 20 крупных надводных кораблей, также будут убиты около 3200 американских военнослужащих. Китай потеряет военно-морской флот и «ядро десантных сил», а также около 10 тыс. военнослужащих, считают в CSIS. Возможные потери Тайваня составят около 3500 военных, а все его 26 эсминцев и фрегатов флота будут потоплены. Кроме того, Япония может лишиться более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, а военные базы США на ее территории подвергнутся атаке со стороны Китая.

Эксперты при этом отмечают, что в случае нападения на Тайвань нельзя будет осуществить «украинскую модель» поставки вооружений. «После начала войны невозможно доставить какие-либо войска или припасы на Тайвань, поэтому ситуация сильно отличается от ситуации на Украине. Что бы тайваньцы ни хотели использовать для ведения войны, они должны иметь это, когда она начнется»,— сказал Марк Канчиан, один из трех руководителей проекта и старший советник CSIS.

При этом в центре не настаивают, что война Китая с Тайванью «неизбежна или даже вероятна». «Китайские власти могут принять стратегию дипломатической изоляции, давления или экономического принуждения против Тайваня»,— уточняется в отчете.

Ситуация в Тайваньском проливе обострилась после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией. 25 декабря армия Китая провела военные учения у Тайваня. 26 декабря тайваньские власти сообщили о крупнейшем нарушении своей зоны ПВО военными самолетами КНР.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Полюса обетованные».

Лаура Кеффер