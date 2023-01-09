Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство РФ рекомендовало не выходить на улицы столицы Бразилии

Российским гражданам рекомендовано ограничить выход на улицы Бразилиа на фоне беспорядков, сообщило посольство РФ в Бразилии. Дипмиссия призвала сограждан избегать скопления людей.

«Сам город практически мертвый, пустой. Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей»,— сказал посол Алексей Лабецкий ТАСС.

Российское посольство находится недалеко от проспекта министерств и площади Трех властей, где произошли беспорядки. Находящиеся в здании люди слышали взрывы светошумовых гранат, сообщил господин Лабецкий. «Слышно было повсеместно, и оптимизма это не вызывало»,— добавил он.

Сторонники проигравшего на выборах экс-президента Бразилии Жаира Болсонару накануне, 8 января, вторглись в здания Конгресса, нескольких министерств, Верховного суда, а также в официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту. Они устроили беспорядки внутри зданий. Для разгона протестующих полиция применяет спецсредства. Происходят столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ о федеральном вмешательстве в столичный округ для сдерживания нарушений общественного порядка.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...