Посольство РФ рекомендовало не выходить на улицы столицы Бразилии

Российским гражданам рекомендовано ограничить выход на улицы Бразилиа на фоне беспорядков, сообщило посольство РФ в Бразилии. Дипмиссия призвала сограждан избегать скопления людей.

«Сам город практически мертвый, пустой. Мы рекомендовали ограничить выход в город и избегать скоплений людей»,— сказал посол Алексей Лабецкий ТАСС.

Российское посольство находится недалеко от проспекта министерств и площади Трех властей, где произошли беспорядки. Находящиеся в здании люди слышали взрывы светошумовых гранат, сообщил господин Лабецкий. «Слышно было повсеместно, и оптимизма это не вызывало»,— добавил он.

Сторонники проигравшего на выборах экс-президента Бразилии Жаира Болсонару накануне, 8 января, вторглись в здания Конгресса, нескольких министерств, Верховного суда, а также в официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту. Они устроили беспорядки внутри зданий. Для разгона протестующих полиция применяет спецсредства. Происходят столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ о федеральном вмешательстве в столичный округ для сдерживания нарушений общественного порядка.

Леонид Уварчев