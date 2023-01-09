Предлагаемые изменения ввозных таможенных пошлин на светотехнику

Наименование товара ТН ВЭД Текущий размер пошлины (%) Предлагаемый размер пошлины (%) Модули светодиодные (LED), прочие 8539 51 900 9 0 5 Светильники электрические из керамики 9405 29 001 9 15 20 LED-светильники 9405 21 003 1 5 35 LED-вывески 9405 61 000 3 12 20 Гирлянды для украшения новогодних елок 9405 39 000 0 15 20 Медицинские люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания 9405 19 003 1 5 10 Люстры, предназначенные для гражданских воздушных судов 9405 19 003 4 5 10 Части ламп и осветительного оборудования для медицинских целей 9405 99 000 1 5 10