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Предлагаемые изменения ввозных таможенных пошлин на светотехнику

Наименование товара ТН ВЭД Текущий размер пошлины (%) Предлагаемый размер пошлины (%)
Модули светодиодные (LED), прочие 8539 51 900 9 0 5
Светильники электрические из керамики 9405 29 001 9 15 20
LED-светильники 9405 21 003 1 5 35
LED-вывески 9405 61 000 3 12 20
Гирлянды для украшения новогодних елок 9405 39 000 0 15 20
Медицинские люстры, предназначенные для использования с лампами накаливания 9405 19 003 1 5 10
Люстры, предназначенные для гражданских воздушных судов 9405 19 003 4 5 10
Части ламп и осветительного оборудования для медицинских целей 9405 99 000 1 5 10

Источник: «Консорциум Светотехника».

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