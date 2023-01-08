В Лаишевском районе Татарстана из-за морозов школьникам на два дня продлили зимние каникулы за счет весенних

Управление образования Лаишевского района Татарстана из-за установившихся в регионе морозов решило продлить на два дня зимние школьные каникулы.

«В связи с низкими температурами на 9 и 10 января продлеваем зимние каникулы на 2 дня за счет весенних!», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Таким образом, школы района возобновят работу с 11 января.

В комментариях пользователи негативно отреагировали на решение, в соответствии с которым детям урежут весенние каникулы. «В 70-е годы тоже часто морозы были под 30. Не учились, но программу всю проходили, каникулы нам никто не укорачивал. А если весь февраль будет за 30, тогда что за счет летних каникул будут сидеть дома?»,— отозвался один из них.

Как писал «Ъ-Казань», в Татарстане объявили штормовое предупреждение 9 и 10 января из-за похолодания местами до -41. Наиболее сильные морозы ожидаются по ночам ночью и утром — в среднем до -31..-36 градусов. Днем она не повысится более -25..-30 градусов. Региональное министерство образования и науки предупредило, что из-за сильных морозов в Татарстане могут отменить учебные занятия в школах. Власти Менделеевского района Татарстана, который находится к северо-востоку от Казани, 9 января отменили занятия в школах.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"