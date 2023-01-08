СБУ 9–10 января проведет в Харькове операцию по выявлению диверсантов

Служба безопасности Украины (СБУ) 9–10 января проведет антитеррористические мероприятия на территории одного из районов Харькова. Об этом СБУ по Харьковской области сообщила в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Кроме СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, оружия и радиотехники, сказано в сообщении службы.

СБУ пояснила, что планируемые мероприятия направлены на «повышение безопасности харьковчан, усиление безопасности объектов критической инфраструктуры, выявление и задержание возможных диверсионных групп».

Во время антитеррористических мероприятий будет ограничен проезд по некоторым городским улицам. Сотрудники Службы безопасности Украины могут проверять у граждан документы.

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Дарья Эрозбек