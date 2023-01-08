Китайские застройщики получили в декабре финансирование более чем на 100 млрд юаней

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании CRIC, китайские строительные компании получили в декабре финансирование на 101,8 млрд юаней ($14,9 млрд). Это на треть больше по сравнению с декабрем 2021 года.

Агентство отмечает, что столь активный рост объема привлеченных средств связан с началом реализации государственной программы поддержки китайского сектора недвижимости, который переживает затяжной кризис с осени 2021 года. Тогда стало известно о финансовых проблемах девелоперского холдинга China Evergrande Group, долги которого превысили $300 млрд. С тех пор дефолт по долларовым облигациям объявляли уже три китайских девелопера — Evergrande, Kaisa Group и Sunac China.

В июле прошлого года сообщалось, что правительство Китая намерено выделить на поддержку проблемных застройщиков в общей сложности 1 трлн юаней ($148 млрд). А в четверг центробанк объявил, что может снизить ставку по ипотечным кредитам для граждан, впервые приобретающих недвижимость, в тех городах, где стоимость жилья падает в течение трех месяцев подряд.

Кирилл Сарханянц