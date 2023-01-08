Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайские застройщики получили в декабре финансирование более чем на 100 млрд юаней

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании CRIC, китайские строительные компании получили в декабре финансирование на 101,8 млрд юаней ($14,9 млрд). Это на треть больше по сравнению с декабрем 2021 года.

Агентство отмечает, что столь активный рост объема привлеченных средств связан с началом реализации государственной программы поддержки китайского сектора недвижимости, который переживает затяжной кризис с осени 2021 года. Тогда стало известно о финансовых проблемах девелоперского холдинга China Evergrande Group, долги которого превысили $300 млрд. С тех пор дефолт по долларовым облигациям объявляли уже три китайских девелопера — Evergrande, Kaisa Group и Sunac China.

В июле прошлого года сообщалось, что правительство Китая намерено выделить на поддержку проблемных застройщиков в общей сложности 1 трлн юаней ($148 млрд). А в четверг центробанк объявил, что может снизить ставку по ипотечным кредитам для граждан, впервые приобретающих недвижимость, в тех городах, где стоимость жилья падает в течение трех месяцев подряд.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...