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Коммерсантъ FM
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Перерыв в работе московского ГУМ-катка продлили из-за морозов

ГУМ-каток на Красной площади в Москве не будет работать до 9 января включительно. Об этом сообщается на сайте катка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уважаемые посетители, в связи с низкими температурами каток не будет работать 7, 8 и 9 января»,— говорится в сообщении ГУМ-катка.

По данным Гидрометцентра, с 6 по 10 января столицу ожидает самая холодная пятидневка в XXI веке. В Московской и Ярославской, а также во Владимирской и Ивановской областях 7 января объявили штормовое предупреждение из-за грядущих морозов до –35°C.

Анастасия Ларина

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Девушка, закутанная в платок

Девушка, закутанная в платок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Люди на улице

Люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Термометр, показывающий температуру

Термометр, показывающий температуру

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прохожие на улице

Прохожие на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобиль и люди на улице

Автомобиль и люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Теплоход на Москве-реке

Теплоход на Москве-реке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Курьер едет по улице на велосипеде

Курьер едет по улице на велосипеде

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина идет по улице

Мужчина идет по улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление артистов в национальных костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Выступление артистов в национальных костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Артисты в костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Артисты в костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Девушка, закутанная в платок

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Термометр, показывающий температуру

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Прохожие на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автомобиль и люди на улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Теплоход на Москве-реке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Курьер едет по улице на велосипеде

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина идет по улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление артистов в национальных костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Артисты в костюмах на фестивале «Путешествие в Рождество»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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