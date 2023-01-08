Перерыв в работе московского ГУМ-катка продлили из-за морозов

ГУМ-каток на Красной площади в Москве не будет работать до 9 января включительно. Об этом сообщается на сайте катка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уважаемые посетители, в связи с низкими температурами каток не будет работать 7, 8 и 9 января»,— говорится в сообщении ГУМ-катка.

По данным Гидрометцентра, с 6 по 10 января столицу ожидает самая холодная пятидневка в XXI веке. В Московской и Ярославской, а также во Владимирской и Ивановской областях 7 января объявили штормовое предупреждение из-за грядущих морозов до –35°C.

Анастасия Ларина