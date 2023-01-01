Обстреляно Шебекино Белгородской области; повреждены два дома и нарушено газоснабжение

Украинские силовики обстреляли окраины Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, но повреждены два частных домовладения: выбиты окна, пострадали двери и фасады. Повреждено газоснабжение, рассказал господин Гладков. Аварийные бригады уже устраняют последствия обстрела.

Ранее, в первом часу ночи, были обстреляны окрестности Белгорода. Система ПВО сбила четыре реактивных снаряда.

Какие населенные пункты в Черноземье украинские силовики обстреливали в 2022 году — в специальном проекте.

Олег Мухин