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Коммерсантъ FM
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Посол Эритреи: Россия опоздала с инвестированием в производство удобрений

Петрос Цеггай, посол Эритреи в России, рассказал о планах российской стороны по инвестированию в эритрейский рынок удобрений. По его мнению, Россия «пришла поздно».

«У нас есть залежи калия, говорят, их хватит на 200 лет. И Россия хочет инвестировать в производство поташа (карбоната калия.— "Ъ"), и Китай. Но, наверное, Россия пришла поздно»,— рассказал дипломат в интервью «РИА Новости».

Он также назвал «добрым жестом» предложение России бесплатно поставлять удобрения в африканские страны, отметив, что Эритрея в удобрениях не нуждается.

«Напрямую у России закупать (зерно.— "Ъ") неудобно, потому что мы закупаем маленькими объемами, и нам невыгодно будет заказывать в России, ради этого грузить целый корабль в Эритрею будет дорого. Вот поэтому мы покупаем у тех, кто покупает оптом»,— описал эритрейский посол ситуацию с импортом зерна.

Эритрея стала одной из немногих стран, в марте 2022 года проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России на Украине. С тех пор дипломатические контакты между Эритрией и российской стороной стали более интенсивными, в апреле по приглашению МИД РФ в Россию приехал министр иностранных дел восточноафриканской страны Осман Салех.

О российско-эритрейских отношениях — в материале «Ъ» «Кругом одни Эритреи».

Андрей Сапожников

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