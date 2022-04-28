Кругом одни Эритреи

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В Москву по приглашению МИД РФ приехал долгожданный гость — министр иностранных дел Эритреи Осман Салех. Эритрея — одна из немногих стран, выступивших в начале марта против резолюции Генассамблеи ООН, в которой осуждались действия России на Украине. Теперь в Москве подчеркивают, что РФ и Эритрея активно содействуют формированию более справедливой многополярной системы мироустройства, и обещают развивать дипломатические и экономические связи с Асмэрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обнаружилось, что главы МИД России и Эритреи Сергей Лавров и Осман Салех имеют общие взгляды на украинский кризис

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Обнаружилось, что главы МИД России и Эритреи Сергей Лавров и Осман Салех имеют общие взгляды на украинский кризис

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы высоко оценили объективную и ответственную позицию Эритреи в отношении ситуации на Украине. Оценили понимание принципиального характера этой ситуации, которая неразрывно связана с глобальным кризисом архитектуры евробезопасности в результате агрессивной политики Североатлантического альянса»,— сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Эритреи Османом Салехом.

Напомним, что 2 марта Эритрея проголосовала против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждалась «специальная военная операция» России на Украине. Вместе с ней солидарность с Москвой выразили Белоруссия, КНДР и Сирия. За резолюцию высказалась 141 страна, 35 воздержались. В пояснительной записке представительства Эритреи при ООН отмечалось, что основной причиной голосования против стало неприятие политики введения односторонних санкций. Кроме того, у Эритреи, в последние годы испортившей отношения со странами Запада ввиду неоднозначной внешней политики и обвинений в нарушениях прав человека, осталось довольно мало союзников, особенно с правом вето в Совбезе ООН.

На переговорах в Москве глава МИД Эритреи подробно изложил взгляды Асмэры на украинский кризис, который, по его словам, «по сути, является конфликтом между Россией и США». Согласно видению Асмэры, на наших глазах происходит «построение неустойчивого миропорядка» и все больший разрыв в «доходах людей и государств», а война на Украине — «неизбежный исход» этой реальности. Господин Салех упомянул «безответственную политику сдерживания, которая на протяжении 30 лет проводилась с целью построения однополярного мира и была направлена на то, чтобы изолировать и сдерживать Россию», а также Китай. Господин Салех также указал, что такие страны, как Украина, используются другими «в качестве предлога» и в итоге становятся жертвами. В общем, Сергею Лаврову осталось только похвалить эритрейского коллегу за глубокое понимание происходящего.

Министры пообещали в дальнейшем развивать не только политические, но и экономические связи. «Мы условились оказывать всемерное содействие нашим бизнесменам в обеих странах в интересах согласования и реализации взаимовыгодных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, в сфере информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства, здесь есть обоюдный интерес»,— сказал Сергей Лавров. Москва и Асмэра также собираются бороться с «негативным влиянием на практическую кооперацию между Россией и Эритреей из-за действия односторонних нелегитимных санкций», которые, как отметил глава МИД РФ, «коллективный Запад сделал чуть ли не главным, а может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики». Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, РФ и Эритрея теперь вместе содействуют формированию более справедливой многополярной системы мироустройства.

После обретения независимости Эритреей в начале 1990-х годов ее отношения с РФ почти не развивались, а из-за наложенных в начале 2000-х на Асмэру санкций и вовсе были в значительной мере свернуты. Тем не менее подозрительно настроенный по отношению к ЕС и США президент страны Исайяс Афеворки старался не портить отношения с РФ, и по мере ухудшения контактов с Западом заинтересованность Асмэры в Москве стала расти. Так, в 2014 году эритрейская делегация посещала Крым, а в 2018-м по итогам переговоров Сергея Лаврова с Османом Салехом прошло сообщение, что Россия и Эритрея ведут переговоры о создании в одном из портов этой страны на Красном море логистического центра. Правда, потом эта тема больше в новостях не возникала. Зато известно, что красноморскими портами Эритреи — Асэбом и Массауа — уже давно заинтересовался Китай. В конце 2019 года китайская Шанхайская корпорация внешнеэкономического и технологического сотрудничества (Sfeco Group) начала строительство 500 км дороги, соединяющей Асэб и Массауа, тогда же Эритрея подключилась к инициативе «Пояс и путь».

Из последних российско-эритрейских контактов — визит в Эритрею в начале февраля спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Его принял президент Афеворки.

Развитие отношений между Москвой и Асмэрой активизировалось после того, как Эритрея подписала в 2018 году мирный договор с Эфиопией, которая всегда была важным партнером России. «Асмэра заинтересована в инвестициях и сотрудничестве в таких сферах, как туризм (включая развитие курортов Красного моря), рыболовство, энергетика, в реализации инфраструктурных проектов»,— сказал “Ъ” директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов.

Однако работать с Эритреей непросто. Среди проблем — отсутствие надежной социально-экономической статистики (она засекречена) и правовых гарантий (в частности, до сих пор не вступившая в силу Конституция), отсутствие свободного движения товаров и грузов, избыточные регуляции в портах, острый дефицит иностранной валюты, высокая коррупция. Наконец, Эритрея, в отличие от многих других стран, избегала региональных интеграционных объединений и всегда настороженно относилась к иностранной помощи, поскольку строит свою легитимность на «самодостаточности» и опоре на собственные силы.

Напомним, что Эритрея обрела независимость от Эфиопии де-факто в 1991 году в результате тридцатилетней национально-освободительной борьбы. Ведущую роль в этом сыграл «Народный фронт освобождения Эритреи», военно-политическая организация, чей генеральный секретарь — Исайяс Афеворки — в 1993 году был избран президентом страны. Потепление в отношениях с Эфиопией сменилось новым обострением после введения Эритреей собственной валюты и конфликта за доступ к портам Красного моря. Разрушительная и неудачная для Асмэры война с Эфиопией (1998–2000 годы) привела к ужесточению режима Исайяса Афеворки, который установил контроль над большинством сфер экономики, общественной и религиозной жизни, свернул подавляющее большинство политических свобод. Выдвинутые против Эритреи в 2008–2009 годах обвинения в финансировании терроризма в Сомали, а также конфликт с Джибути привели к санкциям и оружейному эмбарго со стороны Совбеза ООН.

Тяжелым испытанием для рядовых эритрейцев, живших в условиях «ни войны, ни мира», стал фактически неограниченный срок воинской службы, на которую призывали юношей и девушек по достижении совершеннолетия и которая в отдельных случаях доходила до двадцати лет. Из-за нелегких материально-бытовых условий и низких доходов страну ежегодно нелегально покидали тысячи людей. В связи с ухудшением экономической ситуации много надежд в стране связывалось с достижением мирного договора с Эфиопией в июле 2018 года, который привел к снятию санкций и улучшению отношений с ОАЭ, Саудовской Аравией, Сомали, Джибути, Южным Суданом и Египтом. Однако либерализации режима так и не последовало.

Марианна Беленькая, Алексей Целунов