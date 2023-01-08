Кириенко заявил о заинтересованности инвесторов в развитии нового города в Херсонской области

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что многие заинтересованы в инвестициях в строительство нового города на территории Арабатской стрелки в Херсонской области. По его мнению, место «уникально по сочетанию природных, лечебных факторов». В городе будет курортная зона, есть возможности для развития сельского хозяйства и современных научных технологий, отметил замглавы администрации.

«Здесь надо дать возможность и архитекторам поработать, и людям, которые здесь живут, компаниям, которые здесь работают, инвесторам, которые сюда приходят. У нас очень многие уже заинтересованы в том, чтобы приходить и вкладываться в развитие, инфраструктуру, жилье»,— сказал господин Кириенко журналистам (цитата по ТАСС).

Господин Кириенко также заявил, что поставленные президентом РФ задачи по военной операции «все равно будут выполнены» и «победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь». Он обвинил Украину в провокациях во время одностороннего прекращения огня со стороны РФ в рамках празднования Рождества.

О планах по строительству нового города в Херсонской области стало известно в середине декабря 2022 года. Регион был присоединен Россией в конце сентября. В ноябре российские войска оставили столицу области город Херсон, он находится под контролем Украины.

Леонид Уварчев