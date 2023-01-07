При оглашении приоритетов работы Палаты представителей Конгресса США Маккарти не упомянул Украину

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти огласил приоритеты работы Палаты, среди которых назвал снижение цен на продовольствие и энергию, прекращение роста госдолга и «расточительных трат» Вашингтона. Украину в этом контексте он ни разу не упомянул.

«Мы намерены принять законопроекты, призванные решить насущные проблемы нашей страны,— от широко открытой южной границы до энергетической политики, в которой Америка ставится на последнее место»,— заявил господин Маккарти (цитата по ТАСС).

По его словам, будет создан специальный комитет по Китаю для выяснения того, как вернуть в США сотни тысяч рабочих мест, перешедших в Китай, для того, чтобы «выиграть экономическое соревнование». Резолюцию о создании спецкомитета «по стратегической конкуренции между США и Коммунистической партией Китая» нижняя палата рассмотрит 10 января.

Спикер Палаты представителей подчеркнул, говоря о приоритетах работы органа, что речь идет об обязательствах законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства.

Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США сегодня, 7 января, по результатам 15-го тура голосования. В рамках борьбы за место спикера он предложил сократить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на $75 млрд. По данным СМИ, идея господина Маккарти не понравилась большинству республиканцев, настаивавших на значительном усилении национальной безопасности.

Подробности избрания нового спикера — в материале «Ъ FM» «Кевин Маккарти перетянул голоса на себя».

Дарья Эрозбек