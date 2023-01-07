Кевин Маккарти перетянул голоса на себя

Палата представителей США с 15-й попытки избрала нового спикера — им стал республиканец Кевин Маккарти. Конгресс не мог сделать выбор четыре дня подряд. 20 однопартийцев отказывались поддержать Маккарти, в обмен на свои голоса они требовали от него различных уступок, например, упрощения процедуры избрания и смещения спикера Палаты представителей. С этим республиканец согласился, пишет Reuters со ссылкой на источники. В итоге несколько конгрессменов пересмотрели свой выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein , Reuters Фото: Evelyn Hockstein , Reuters

Это первый случай примерно за 100 лет, когда члены Палаты представителей не смогли избрать спикера с первой попытки. Но американская история знает множество подобных ситуаций, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев: «Это дело не новое — таких ситуаций была масса. В американских партиях всегда было множество фракций, и дисциплина бывала не на должном уровне.

В Конгрессе даже был специальный сотрудник, в обязанности которого входило поддерживать дисциплину при голосовании. У демократов неким кнутом выступает Джо Байден, и они голосовали единым строем. А у республиканцев такого явного лидера нет. Маккарти таковым не является, что и вылилось в эти результаты. Думаю, в итоге включили кнуты, пряники, обработали этих депутатов и добились дисциплины».

Пост спикера Палаты представителей считается третьим по значимости в стране. До Маккарти его занимала Нэнси Пелоси. Новый спикер уже заявил, что намерен прекратить расточительные траты США и снизить цены, в частности, на продукты и топливо. Но пока это больше похоже на стандартные лозунги республиканцев, говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

«Я это пока воспринимаю скорее как декларацию, а не как перспективу какого-то реального перераспределения. Во-первых, Конгресс, конечно, контролирует значительную часть бюджета, он ее утверждает, но это не все расходы. Во-вторых, утверждение бюджетов — прежде всего оборонного — требует одобрения парламентского большинства и обеих палат.

Несмотря на то, что фигура спикера Палат представителей не последняя в американской иерархии, у Конгресса достаточно много полномочий, все равно эти сдержки и противовесы во многом нивелируют возможность социальной инженерии.

Это не значит, что ассигнования, в том числе на Украину, будут сокращены. Просто сам факт постановки вопроса, скорее всего, приведет к более жесткому контролю средств, проверки их контроля, Счетная палата может более активно поработать, поэтому такие заявления могут дать импульсы, тем более что базируются на определенной поддержке».

Тем временем США выделили Украине новый, рекордный пакет военной помощи на $3 млрд. Всего на экстренную поддержку этой страны американские власти планируют потратить в 2023 году почти $45 млрд, следует из опубликованного Белым домом бюджета.

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Сабина Адлейба