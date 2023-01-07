В Узбекистане после смерти 20 детей приостановили продажу всех препаратов индийской Marion Biоtech

Министерство здравоохранения Узбеистана приостановило реализацию всех препаратов индийской компании Marion Biоtech. В средствах «Док-1 Макс» и «Амбронол» нашли опасные токсины. Ранее от приема лекарств от кашля в республике скончались около 20 детей.

В сообщении Минздрава Узбекистана сказано, что углубленный контроль качества показал, что в некоторых сериях препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» вместо пропиленгликоля или вместе с ним содержались этиленгликоль и диэтиленгликоль.

Ранее таблетки и сироп «Док-1 Макс» сняли с продажи в аптеках. По факту гибели детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело. Сотрудникам импортера препарата — «Научного центра стандартизации лекарственных средств» — грозит до 15 лет лишения свободы.

Осенью «Ъ» писал, что индийские фармацевтические компании планируют наращивать поставки своей продукции в Россию. Среди компаний, которые могут быть заинтересованы в работе на отечественном рынке, СМИ упоминали и производителя «Док-1 Макс».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Лекарства пустили в дело».

Дарья Эрозбек