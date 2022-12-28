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Коммерсантъ FM
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Лекарства пустили в дело

Что известно об инциденте с индийским препаратом в Узбекистане

В Узбекистане возбудили уголовное дело после смерти 18 детей из-за индийского препарата от ОРВИ. В лекарствах под названием «Док-1 Макс» нашли токсичное вещество этиленгликоль, сообщает Служба госбезопасности страны. Таблетки и сироп уже сняли с продажи в аптеках. Дело завели против сотрудников импортера препарата — «Научного центра стандартизации лекарственных средств». Им грозит до 15 лет лишения свободы. Центр занимался проверкой поступающих в страну лекарств.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При этом еще осенью “Ъ” писал, что индийские фармацевтические компании планируют наращивать поставки своей продукции в Россию. Такая возможность обсуждалась и на российско-индийском бизнес-форуме на прошлой неделе. Среди компаний, которые могут быть заинтересованы в работе на отечественном рынке, СМИ упоминали и производителя «Док-1 Макс». Сам препарат купить в России пока нельзя.

В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту гибели 18 детей из-за лекарства от ОРВИ

Но вполне вероятно, что проблема была не в поставщике, говорит гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк: «Препараты должны храниться строго в указанных условиях. Учитывая, что в Узбекистане жарко, неизвестно, как их перевозили. Они могли подвергнуться воздействию высоких температур, что, в свою очередь, могло привести к изменению химической структуры, сделать лекарства токсичными.

Данный препарат зарегистрирован давно, применяется давно, нарушение технологии производства здесь должно рассматриваться в последнюю очередь, иначе таких инцидентов было бы значительно больше, ведь серия состоит из большого количества упаковок. Фармацевтическая промышленность Индии — одна из лучших в мире. Оттуда поставляется огромное количество лекарств, в том числе в Россию. Более трети российских медикаментов так или иначе связаны с Индией. Там либо есть индийская субстанция, либо сами препараты произведены в этой стране».

Если раньше российские игроки могли надеяться на проверку лекарств самими поставщиками, например, из Евросоюза, то с Индией таких гарантий практически нет, говорит руководитель научной экспертизы фонда LanceBio Ventures Илья Ясный:

«В странах со зрелой регуляторикой есть процедуры, которые помогают предотвратить подобные случаи. Регулятор обязан провести инспекцию производства всего пути лекарства — от производителя до прилавка.

Если такое случилось, значит, процедура налажена недостаточно хорошо. Узбекистан и Россия не относятся к странам со зрелой регуляторикой по классификации ВОЗ, поэтому такие случаи возможны. Когда лекарство покупается в стране Евросоюза, вы можете полагаться на контроль качества там — процедура распространяется на любое государство ЕС. Если вы приобретаете его в Индии, то рискуете, потому что регуляторная система России и Узбекистана пока не способна обеспечить надлежащий контроль».

Как сообщали “Ъ” аналитики компании ДРТ, политика индийских производителей и низкая стоимость дженериков позволяет им претендовать на статус основных зарубежных поставщиков лекарств на российском рынке в качестве замены западным.

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Сабина Адлейба

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