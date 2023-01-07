В Ярославской области объявлено штормовое предупреждение

Росгидромет объявил штормовое предупреждение об опасной погоде в Ярославской области. Ночью и утром 7 и 8 января в Ярославской области ожидается сильный мороз до -35 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также господин Вильфанд рассказал, что такая же ситуация ожидается в Московской области. Во Владимирской и Ивановской областях низкая температура воздуха сохранится и 9 января.

Ранее руководитель Гидрометцентра сообщал, что причиной аномально холодной погоды в России является необычная траектория движения воздушных масс. Произошло редкое ультраполярное вторжение, которое продлится в районе пяти дней.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле введен режим повышенной готовности к ЧС с 6 января 18:00. Введение режима связано с падением температуры воздуха до -30 градусов. Сегодня мэр города Артем Молчанов сообщил, что в школах города для учеников 1-4 классов 9 января 2023 года будет неучебным днем в связи с заморозками. Также для учеников 5-11 классов в понедельник будет действовать режим свободного посещения занятий.

Алла Чижова