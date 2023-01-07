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СКР поручил возбудить уголовное дело в связи с обыском в доме Сальдо

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против «украинских компетентных органов», которые провели обыск в доме у врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Как сообщила пресс-служба СКР, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) Украины и иных структур.

ГБР Украины провело обыск в доме Владимира Сальдо вчера, 6 января. В бюро сообщили, что нашли там документы «с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины», справки относительно херсонских патриотов и активистов, а также книги по истории России.

О событиях вооруженного конфликта на Украине читайте в трансляции «Ъ».

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