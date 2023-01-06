Лукашенко посетил российских военных в Белоруссии

На полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной группировки войск, прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает БЕЛТА, белорусский президент заслушал доклад о завершении «боевого слаживания» частей группировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко на полигоне Обуз-Лесновский

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко на полигоне Обуз-Лесновский

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В материале агентства говорится, что неназванный представитель российских вооруженных сил рассказал Александру Лукашенко о завершении совместных учений. «Общее дело делаем… Если будут вопросы ко мне, скажите»,— прокомментировал белорусский президент.

Вчера, 5 января, в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что подразделения авиационного компонента региональной группировки войск проведут совместные летно-тактические учения. О развертывании российско-белорусской группировки войск стало известно 10 октября.

Подробнее о российско-белорусском военном сотрудничестве — в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Андрей Сапожников