На боевое слаживание из Тюмени отправили группу мобилизованных

Очередную группу мобилизованных проводили из Тюмени на боевое слаживание, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. Их отправили после нескольких месяцев подготовки к выполнению боевых задач в четверг, 5 января.

«На вокзале их провожали родные и близкие. С напутственным словом выступили председатель Общественный палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев и полковник Владимир Бузин, замначальника ТВВИКУ»,— говорится в сообщении.

Напомним, 4 января, на вокзале в Тюмени также проводили эшелон мобилизованных граждан. Их отправили на боевое слаживание после трех месяцев тренировок. Как сообщал «Ъ-Прикамье», это были два последних дивизиона из Тюмени с мобилизованными прикамцами, которые отправляются в зону СВО.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина