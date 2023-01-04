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В Тюмени проводили эшелон мобилизованных

В Тюмени на вокзале проводили очередной эшелон мобилизованных граждан. По данным регионального правительства, их отправили на боевое слаживание после трех месяцев тренировок.

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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Сейчас вы будете защищать уже наши территории, наших людей, ставших гражданами РФ. Вы защищаете интересы России от коллективного Запада», — заявил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. С 21 сентября по 1 ноября в России проводилась частичная мобилизация, во время которой из резерва были призваны 300 тыс. человек.

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