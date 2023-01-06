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Коммерсантъ FM
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Посол РФ считает, что США ведут «опасную линию» поставками Bradley Украине

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение США отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley. По его мнению, это свидетельствует о том, что Вашингтон не прислушивается к призывам России и ведет «опасную линию».

«Это стало подтверждением, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram. По его мнению, теперь мировому сообществу должно стать очевидным, что США «развязали с Россией настоящую "войну по доверенности"».

Посол обратил внимание, что президент США Джо Байден сообщил о решении по Bradley в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом. По мнению дипломата, нельзя игнорировать, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд говорили, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее. «С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года»,— добавил господин Антонов.

Дипломат считает, что действия США указывают на «отсутствие стремления к политурегулированию». «Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку"»,— отметил господин Антонов.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц накануне, 5 января, договорились отправить на Украину БМП Bradley и Marder американского и немецкого производства соответственно. По информации СМИ, десятки БМП Bradley могут войти в новый пакет помощи США, который будет объявлен сегодня, 6 января. Стоимость пакета может стать рекордной — $2,85 млрд.

О влиянии российской военной операции на международные отношения — в материале «Ъ» «Полюса обетованные».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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