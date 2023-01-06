Госдеп выступил против нормализации отношений другими странами с «режимом Асада»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал сообщения о возможной встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. По его словам, Вашингтон не поддерживает нормализацию отношений с «режимом Асада» со стороны любого государства.

«Наша политика не изменилась. Мы не будем нормализовывать и не будем поддерживать другие страны, которые налаживают отношения с режимом Асада»,— сказал господин Прайс на пресс-конференции. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента. По словам представителя ведомства, «режим Асада» не сделал ничего, что «заслуживало бы нормализации отношений».

В середине декабря господин Эрдоган во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложил начать трехсторонние переговоры между Анкарой, Москвой и Дамаском. По его словам, господин Путин позитивно отнесся к идее о встрече лидеров трех стран.

Об отношениях Анкары и Дамаска — в материале «Ъ» «Анкаре мешают оперировать».

Леонид Уварчев