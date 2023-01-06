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Коммерсантъ FM
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Власти Украины объяснили усиление наказания для военных подстрекателями, «проплаченными россиянами»

Закон об усилении ответственности для военных необходим из-за проблем с дисциплиной, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, эти проблемы возникали из-за подстрекателей, которых «проплачивали россияне».

«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности»,— сказал господин Резников в интервью ICTV (цитата по «Стране.ua»). По его словам, усиление ответственность для дезертиров — это вопрос выживания вооруженных сил и самой Украины.

В декабре Верховная рада приняла закон об увеличении сроков лишения свободы за нарушения воинской дисциплины. В частности за невыполнение приказа предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы, за самовольное оставление части или места службы — от пяти до десяти лет, дезертирство — от пяти до 12 лет. Закон поддержал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Леонид Уварчев

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