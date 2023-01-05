Беллингем признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из 100 игроков с самой высокой трансферной стоимостью в футболе. Первое место рейтинга занял 19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем с трансферной стоимостью €208,2 млн.
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CIES является независимой исследовательской и образовательной организацией, расположенной в Швейцарии.
Второе место в рейтинге CIES занимает английский нападающий и игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден (€200,5 млн), тройку замыкает Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» — €190,7 млн.
Топ-10 игроков выглядит следующим образом:
- Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) — €208,2 млн;
- Фил Фоден («Манчестер Сити») — €200,5 млн;
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) — €90,7 млн;
- Винисиус Жуниор («Реал») — €190,5 млн;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €174,9 млн;
- Педри («Барселона») — €170,2 млн;
- Гави («Барселона») — €147,6 млн;
- Джамал Мусиала («Бавария») — €145,1 млн;
- Йошко Гвардиол («Лейпциг») — €125,8 млн;
- Федерико Вальверде («Реал») — €123,5 млн.