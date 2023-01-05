Беллингем признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список из 100 игроков с самой высокой трансферной стоимостью в футболе. Первое место рейтинга занял 19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем с трансферной стоимостью €208,2 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джуд Беллингем Фото: Reuters / Dylan Martinez Фил Фоден Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s Мбаппе Фото: Reuters / Pascal Rossignol Следующая фотография 1 / 3 Джуд Беллингем Фото: Reuters / Dylan Martinez Фил Фоден Фото: Reuters / Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s Мбаппе Фото: Reuters / Pascal Rossignol

CIES является независимой исследовательской и образовательной организацией, расположенной в Швейцарии.

Второе место в рейтинге CIES занимает английский нападающий и игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден (€200,5 млн), тройку замыкает Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» — €190,7 млн.

Топ-10 игроков выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) — €208,2 млн;

Фил Фоден («Манчестер Сити») — €200,5 млн;

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — €90,7 млн;

Винисиус Жуниор («Реал») — €190,5 млн;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €174,9 млн;

Педри («Барселона») — €170,2 млн;

Гави («Барселона») — €147,6 млн;

Джамал Мусиала («Бавария») — €145,1 млн;

Йошко Гвардиол («Лейпциг») — €125,8 млн;

Федерико Вальверде («Реал») — €123,5 млн.

Мария Федотова