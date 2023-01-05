Власти Запорожской области сообщили об увеличении до шести человек числа погибших при обстреле Васильевки

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате артиллерийского обстрела города Васильевки погибли шесть человек. 37 человек пострадали. Ранее сообщалось о пяти погибших и 15 раненых.

«Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших тридцать семь. Среди них шестнадцатилетняя девочка, находится в травматологии в условиях стационара. Один из спасателей, который вчера героически спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения, до сих пор находится в реанимации»,— написал Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что ранения получили в том числе четыре сотрудника МЧС.

Накануне, 4 января, Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли многоэтажный дом в Васильевке. По предварительным данным, огонь велся из РСЗО HIMARS. По информации запорожских властей, обстрелы продолжаются.

О ходе военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян