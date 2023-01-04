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Коммерсантъ FM
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Запорожские власти сообщили, что в Васильевке могли погибнуть пять человек

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате артиллерийских ударов по городу Васильевка, по предварительным данным, погибли пять человек. Пострадали, по неподтвержденной информации, 15 человек. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о двух погибших.

«По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины по мирному городу Васильевка погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести. В том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии»,— сообщает господин Балицкий.

Обстрелы Васильевки не прекращаются, все экстренные службы работают над оказанием помощи людям, отметил врио губернатора.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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