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Самарская область почтила память погибших в Макеевке

В Самарской области во вторник, 3 января, прошли митинги в память о военных, погибших в ходе спецоперации. Траурные мероприятия состоялись в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Об этом сообщают городские администрации.

Митинги стартовали в 11:30 (MSK+1). Они состоялись по инициативе региональных общественных организаций «Боевое братство» и женского совета Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

Фото: Администрация Тольятти

Участники митингов возложили цветы к Вечному огню. Также прошел молебен по погибшим.

Кроме того, в среду губернатор Самарской Дмитрий Азаров встретился в Москве с руководством Минобороны РФ. По словам главы региона, он договорился с ведомством, в том числе, об оказании медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, и предоставлении им дополнительного обмундирования.

В среду Дмитрий Азаров намерен посетить ростовский госпиталь. В нем проходят лечение военные, призванные с территории региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР. В здании расположилось подразделение российских военных.

Министерство обороны России сообщило, что погибли 63 человека. Дмитрий Азаров сообщил о том, что среди жертв есть военные из Самарской области.

Георгий Портнов

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