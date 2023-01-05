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Коммерсантъ FM
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В Чечне простились с экс-председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым

В Грозном прошла церемония прощания с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Он умер 3 января в возрасте 80 лет.

Руслан Хасбулатов

Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как сообщают ТАСС и «РИА Новости» тело Руслана Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном. После проведения религиозных обрядов он будет похоронен в родовом селе Толстой-юрт.

О причине смерти Руслана Хасбулатова не сообщалось. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его смерть невосполнимой утратой для всего чеченского народа.

Руслан Хасбулатов получил пост председателя Верховного совета РСФСР 19 октября 1991 года. Он автор воззвания «К гражданам России», в котором осуждались действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года. С 1994 года Руслан Хасбулатов работал заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Жизнь и политика Руслана Хасбулатова

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Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в городе Грозный. Был вместе с семьей депортирован из Чечни в Казахстан, где провел детство и юность. После окончания МГУ в 1965 году стал заниматься научной и преподавательской деятельностью в области экономики. В 1980 году защитил докторскую диссертацию

Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в городе Грозный. Был вместе с семьей депортирован из Чечни в Казахстан, где провел детство и юность. После окончания МГУ в 1965 году стал заниматься научной и преподавательской деятельностью в области экономики. В 1980 году защитил докторскую диссертацию

Фото: Чумичев Александр / Фотохроника ТАСС

После прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году Хасбулатов поддержал идею перестройки. В это время он активно публиковал свои статьи, посвященные экономике и политической обстановке в стране

После прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году Хасбулатов поддержал идею перестройки. В это время он активно публиковал свои статьи, посвященные экономике и политической обстановке в стране

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Депутаты чувствовали себя ответственными перед народом»&lt;br> В 1990 году Руслан Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. В этом же году он стал первым заместителем председателя Верховного совета Бориса Ельцина

«Депутаты чувствовали себя ответственными перед народом»
В 1990 году Руслан Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. В этом же году он стал первым заместителем председателя Верховного совета Бориса Ельцина

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

В июне 1991 года Борис Ельцин был избран президентом РСФСР, а Руслан Хасбулатов занял его прежнюю должность, став председателем Верховного совета

В июне 1991 года Борис Ельцин был избран президентом РСФСР, а Руслан Хасбулатов занял его прежнюю должность, став председателем Верховного совета

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Надо драться, а не сдаваться!»&lt;br> В августе 1991 года ряд государственных и должностных лиц советского правительства объявили о создании ГКЧП и попытались захватить власть в стране. Руслан Хасбулатов лично написал воззвание «К гражданам России», где осудил их действия. Участники августовского путча в итоге были арестованы

«Надо драться, а не сдаваться!»
В августе 1991 года ряд государственных и должностных лиц советского правительства объявили о создании ГКЧП и попытались захватить власть в стране. Руслан Хасбулатов лично написал воззвание «К гражданам России», где осудил их действия. Участники августовского путча в итоге были арестованы

Фото: РИА Новости

«Говорят, что нам нужна сильная власть, поэтому она должна быть у президента. Я считаю, что это примитивно»&lt;br> В 1993 году бывшие союзники, Ельцин и Хасбулатов, оказались по разные стороны баррикад. Большинство депутатов во главе с Хасбулатовым были недовольны социально-экономическими реформами, которые проводило правительство во главе с президентом

«Говорят, что нам нужна сильная власть, поэтому она должна быть у президента. Я считаю, что это примитивно»
В 1993 году бывшие союзники, Ельцин и Хасбулатов, оказались по разные стороны баррикад. Большинство депутатов во главе с Хасбулатовым были недовольны социально-экономическими реформами, которые проводило правительство во главе с президентом

Фото: Коммерсантъ / Владимир Родионов

«Президентская сторона наносит удар за ударом ниже пояса, и все по законодательному органу»&lt;br> В сентябре 1993 года Ельцин распустил съезд народных депутатов и объявил выборы в новый орган власти — Федеральное собрание. В свою очередь, Верховный совет посчитал такие действия неконституционными и принял постановление о прекращении полномочий президента

«Президентская сторона наносит удар за ударом ниже пояса, и все по законодательному органу»
В сентябре 1993 года Ельцин распустил съезд народных депутатов и объявил выборы в новый орган власти — Федеральное собрание. В свою очередь, Верховный совет посчитал такие действия неконституционными и принял постановление о прекращении полномочий президента

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Ельцин фактически сломал мне жизнь»&lt;br> 4 октября 1993 года Белый дом был расстрелян из танков и взят штурмом, а Руслан Хасбулатов и ряд его сторонников задержаны. Во время политического противостояния, которое сопровождалось вооруженными столкновениями на улицах Москвы, более 150 человек были убиты, еще около 400 получили ранения

«Ельцин фактически сломал мне жизнь»
4 октября 1993 года Белый дом был расстрелян из танков и взят штурмом, а Руслан Хасбулатов и ряд его сторонников задержаны. Во время политического противостояния, которое сопровождалось вооруженными столкновениями на улицах Москвы, более 150 человек были убиты, еще около 400 получили ранения

Фото: Лео Эркен / Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1993 года Руслан Хасбулатов был помещен в следственный изолятор «Лефортово», ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. В феврале 1994-го его освободили из-под стражи по амнистии Госдумы

В октябре 1993 года Руслан Хасбулатов был помещен в следственный изолятор «Лефортово», ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. В феврале 1994-го его освободили из-под стражи по амнистии Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

«У меня была своя ниша, о чем мы и договаривались с президентом, что я определенное время поработаю. Причем я ведь без особенного желания шел на этот пост. Я ведь и просил освободить меня от этой. Это же очень сложная работа была... Управлять парламентом, состоящим в большинстве своем из лидеров, избранных в период расцвета демократии не на основе каких-то там денег, там неформальных, формальных связей, а потому что эти люди в большинстве своем заслуживали уважения»

«У меня была своя ниша, о чем мы и договаривались с президентом, что я определенное время поработаю. Причем я ведь без особенного желания шел на этот пост. Я ведь и просил освободить меня от этой. Это же очень сложная работа была... Управлять парламентом, состоящим в большинстве своем из лидеров, избранных в период расцвета демократии не на основе каких-то там денег, там неформальных, формальных связей, а потому что эти люди в большинстве своем заслуживали уважения»

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Джохар, ты чего мне в глаза не смотришь?»&lt;br> В 1994 году Хасбулатов организовал миротворческую миссию в Чечне, пытаясь провести переговоры между российскими властями, Джохаром Дудаевым и антидудаевской оппозицией. Однако эти попытки не увенчались успехом

«Джохар, ты чего мне в глаза не смотришь?»
В 1994 году Хасбулатов организовал миротворческую миссию в Чечне, пытаясь провести переговоры между российскими властями, Джохаром Дудаевым и антидудаевской оппозицией. Однако эти попытки не увенчались успехом

Фото: Хамельянин Геннадий / Фотохроника ТАСС

С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, читал лекции студентам и публиковал статьи и книги на экономические и политические темы

С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, читал лекции студентам и публиковал статьи и книги на экономические и политические темы

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 2003 году Руслан Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться в президенты Чечни, однако вскоре отказался от участия в выборах. В 2021 году в ходе Всемирного съезда народов ЧР он поддержал выдвижение Рамзана Кадырова на пост главы республики &lt;br>На фото: с предпринимателем Борисом Березовским (слева), 2003 год

В 2003 году Руслан Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться в президенты Чечни, однако вскоре отказался от участия в выборах. В 2021 году в ходе Всемирного съезда народов ЧР он поддержал выдвижение Рамзана Кадырова на пост главы республики
На фото: с предпринимателем Борисом Березовским (слева), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Руслан Хасбулатов коллекционировал курительные трубки. Их у него насчитывалось более 500 экземпляров. В его коллекции, к примеру, была трубка бывшего премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана, которую ему подарила сестра политика

Руслан Хасбулатов коллекционировал курительные трубки. Их у него насчитывалось более 500 экземпляров. В его коллекции, к примеру, была трубка бывшего премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана, которую ему подарила сестра политика

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Руслан Хасбулатов был почетным доктором университетов Италии, Египта и Израиля. Им опубликовано более 750 научных и учебно-методических трудов в России и за рубежом, а возглавляемая им кафедра ежегодно участвует в международных научно-практических конференциях по экономике. Он умер на 81-м году жизни 3 января 2023 года в Подмосковье

Руслан Хасбулатов был почетным доктором университетов Италии, Египта и Израиля. Им опубликовано более 750 научных и учебно-методических трудов в России и за рубежом, а возглавляемая им кафедра ежегодно участвует в международных научно-практических конференциях по экономике. Он умер на 81-м году жизни 3 января 2023 года в Подмосковье

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Руслан Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в городе Грозный. Был вместе с семьей депортирован из Чечни в Казахстан, где провел детство и юность. После окончания МГУ в 1965 году стал заниматься научной и преподавательской деятельностью в области экономики. В 1980 году защитил докторскую диссертацию

Фото: Чумичев Александр / Фотохроника ТАСС

После прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году Хасбулатов поддержал идею перестройки. В это время он активно публиковал свои статьи, посвященные экономике и политической обстановке в стране

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Депутаты чувствовали себя ответственными перед народом»
В 1990 году Руслан Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. В этом же году он стал первым заместителем председателя Верховного совета Бориса Ельцина

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

В июне 1991 года Борис Ельцин был избран президентом РСФСР, а Руслан Хасбулатов занял его прежнюю должность, став председателем Верховного совета

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Надо драться, а не сдаваться!»
В августе 1991 года ряд государственных и должностных лиц советского правительства объявили о создании ГКЧП и попытались захватить власть в стране. Руслан Хасбулатов лично написал воззвание «К гражданам России», где осудил их действия. Участники августовского путча в итоге были арестованы

Фото: РИА Новости

«Говорят, что нам нужна сильная власть, поэтому она должна быть у президента. Я считаю, что это примитивно»
В 1993 году бывшие союзники, Ельцин и Хасбулатов, оказались по разные стороны баррикад. Большинство депутатов во главе с Хасбулатовым были недовольны социально-экономическими реформами, которые проводило правительство во главе с президентом

Фото: Коммерсантъ / Владимир Родионов

«Президентская сторона наносит удар за ударом ниже пояса, и все по законодательному органу»
В сентябре 1993 года Ельцин распустил съезд народных депутатов и объявил выборы в новый орган власти — Федеральное собрание. В свою очередь, Верховный совет посчитал такие действия неконституционными и принял постановление о прекращении полномочий президента

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Ельцин фактически сломал мне жизнь»
4 октября 1993 года Белый дом был расстрелян из танков и взят штурмом, а Руслан Хасбулатов и ряд его сторонников задержаны. Во время политического противостояния, которое сопровождалось вооруженными столкновениями на улицах Москвы, более 150 человек были убиты, еще около 400 получили ранения

Фото: Лео Эркен / Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1993 года Руслан Хасбулатов был помещен в следственный изолятор «Лефортово», ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. В феврале 1994-го его освободили из-под стражи по амнистии Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов

«У меня была своя ниша, о чем мы и договаривались с президентом, что я определенное время поработаю. Причем я ведь без особенного желания шел на этот пост. Я ведь и просил освободить меня от этой. Это же очень сложная работа была... Управлять парламентом, состоящим в большинстве своем из лидеров, избранных в период расцвета демократии не на основе каких-то там денег, там неформальных, формальных связей, а потому что эти люди в большинстве своем заслуживали уважения»

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Джохар, ты чего мне в глаза не смотришь?»
В 1994 году Хасбулатов организовал миротворческую миссию в Чечне, пытаясь провести переговоры между российскими властями, Джохаром Дудаевым и антидудаевской оппозицией. Однако эти попытки не увенчались успехом

Фото: Хамельянин Геннадий / Фотохроника ТАСС

С 1994 года Хасбулатов возглавлял кафедру мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, читал лекции студентам и публиковал статьи и книги на экономические и политические темы

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 2003 году Руслан Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться в президенты Чечни, однако вскоре отказался от участия в выборах. В 2021 году в ходе Всемирного съезда народов ЧР он поддержал выдвижение Рамзана Кадырова на пост главы республики
На фото: с предпринимателем Борисом Березовским (слева), 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Руслан Хасбулатов коллекционировал курительные трубки. Их у него насчитывалось более 500 экземпляров. В его коллекции, к примеру, была трубка бывшего премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана, которую ему подарила сестра политика

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Руслан Хасбулатов был почетным доктором университетов Италии, Египта и Израиля. Им опубликовано более 750 научных и учебно-методических трудов в России и за рубежом, а возглавляемая им кафедра ежегодно участвует в международных научно-практических конференциях по экономике. Он умер на 81-м году жизни 3 января 2023 года в Подмосковье

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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