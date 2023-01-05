В Чечне простились с экс-председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым

В Грозном прошла церемония прощания с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Он умер 3 января в возрасте 80 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как сообщают ТАСС и «РИА Новости» тело Руслана Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном. После проведения религиозных обрядов он будет похоронен в родовом селе Толстой-юрт.

О причине смерти Руслана Хасбулатова не сообщалось. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его смерть невосполнимой утратой для всего чеченского народа.

Руслан Хасбулатов получил пост председателя Верховного совета РСФСР 19 октября 1991 года. Он автор воззвания «К гражданам России», в котором осуждались действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года. С 1994 года Руслан Хасбулатов работал заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.

Лусине Баласян