Кадыров назвал смерть экс-председателя Верховного совета РСФСР Хасбулатова невосполнимой утратой

Глава Чечни Рамзан Кадырова назвал смерть председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа. Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет 3 января. Его похоронят в родовом селе Толстой-юрт в Чечне.

«Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича!»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Рамзан Кадыров заявил, что судьба Руслана Хасбулатова была сложной: маленьким ребенком он с родителями был сослан в Казахстан, и «несмотря на чинимые чеченцам препятствия, он смог получить прекрасное образование, закончив МГУ». «Благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Руслан Имранович сумел достичь многого»,— написал господин Кадыров.

Руслана Хасбулатова назначили первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР 5 июня 1990 года, а 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного совета. 19 октября 1991 года он стал председателем Верховного совета Российской Федерации. Был автором воззвания «К гражданам России», осудившего действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года. С 1994 года Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Анастасия Ларина