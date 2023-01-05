Генсек ШОС заявил о готовности создать условия для разрешения конфликта РФ и Украины

Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создавать благоприятные условия для урегулирования конфликта России и Украины, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжан Мин

Фото: Секретариат Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин

Фото: Секретариат Шанхайской организации сотрудничества

«После начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными политическими и дипломатическими средствами»,— сказал генсек.

Он заявил, что государства—члены ШОС готовы создавать условия для укрепления контактов между РФ и Украиной, а также для «надлежащего урегулирования». Чжан Мин отметил, что члены организации также прилагают собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине.

ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Затем к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а в середине 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие в полноправные члены организации Ирана на саммите в Душанбе.

По итогам заседания ШОС в сентябре 2022 года в Самарканде страны приняли декларацию, в которой подтвердили приверженность формированию более «многополярного миропорядка». В августе 2023 года страны ШОС проведут совместные учения вооруженных сил в Челябинской области.

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Эрдни Кагалтынов