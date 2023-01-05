В присоединенных регионах мобилизованным сохранят зарплату до 1 июля

Мобилизованным работникам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей могут сохранить зарплату до 1 июля 2023 года. Это сделают при условии, что мобилизованные работали на момент включения регионов в состав России. Об этом говорится в постановлении, опубликованным на сайте российского правительства.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября.

В октябре президент господин Путин подписал несколько законов о правах мобилизованных. В частности, на время военной службы их трудовые договоры приостановят, а рабочие места обязаны сохранить. В декабре он также одобрил закон, позволяющий мобилизованным вернуться на занимаемую должность, если трудовой договор истечет во время военной службы.

Подробности — в материале «Ъ» «Из брони печенные».

Лаура Кеффер