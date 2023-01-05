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Коммерсантъ FM
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Meta оштрафовали в Ирландии на $413 млн за утечки данных

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) на €390 млн. Причиной стали допущенные компанией утечки данных.

«DPC приняла решения о наложении штрафа на Meta Ireland на €210 млн (за нарушение регламента по защите данных в отношении Facebook) и на €180 млн (за нарушения в Instagram)»,— говорится в заявлении комиссии.

Жалобы на Facebook и Instagram были поданы 25 мая 2018 года. Регулятор дал Meta три месяца на то, чтобы привести свои операции по обработке данных в соответствие с требованиями.

В Ирландии зарегистрирована европейская штаб-квартира Meta. В сентябре 2022 года Instagram был оштрафован в Ирландии на €405 млн за нарушения в хранении личных данных детей. В конце ноября Meta оштрафовали в Ирландии на €265 млн за недостаточную защиту данных пользователей.

Лаура Кеффер

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